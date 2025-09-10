Археологи обнаружили редкое украшение из жуков в доисторическом детском захоронении

В Польше группа археологов обнаружила украшение из жуков в древнем кремационном захоронении. Исследование показало, что насекомые специально были положены в захоронение ребенка. Некоторые из их частей были нанизаны на травинку, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале "Antiquity". Археолог Агата Халушко и ее коллеги обнаружили кремационное захоронение на кладбище, которое принадлежало Лужицкой культуре полей урн, и датируется гальштатским периодом (приблизительно 850-400 годы до н.э.).

Фото: cambridge

В могиле под номером 543 находились урны с останками разных людей. Урна 1 содержала останки ребенка 9-10 лет, а также несколько костей козы или овцы, бронзовую фибулу в форме арфы, тесьму, фрагменты бересты, пыльцу одуванчика и 17 экзоскелетов насекомых.

Эти экзоскелеты принадлежали долгоносику вида Phyllobius viridicollis. Всего удалось обнаружить 12 целых фрагментов этого вида жуков. Эти жуки появляются в мае и сохраняются до июля. Их присутствие в урне 1 указывает на то, что захоронение ребенка, вероятно, произошло именно в этот период.

Исследование показало, что жуки специально были положены в захоронение. Некоторые из частей этих жуков были найдены нанизанными на сохранившуюся травинку, похожую на ожерелье.

Халушко объяснила, как могли сохраниться такие хрупкие останки:

"Чрезвычайно хрупкие органические артефакты, как правило, имеют шанс сохраниться только в особых условиях, таких как водно-болотные угодья или в сочетании с металлическими предметами".

Она отметила, что причина захоронения жука неясна, хотя использование жуков в качестве украшений не является чем-то необычным. В частности, некоторые этнографические описания славянской этнической группы гуцулов могут пролить свет на этот вопрос.

Фото: cambridge

Эта группа, встречающаяся на западе Украины и севере Румынии, была известна изготовлением ожерелий из розовых и медных хрущей. Эти ожерелья обычно состояли из 80 жуков. Считалось, что они приносили счастье своим владелицам. Однако, по мнению доктора Халушко, в этом случае украшение из жука было специально создано для захоронения.

Ранее мы сообщали о том, что в Израиле нашли загадочную золотую монету с изображением древнеегипетской царицы.