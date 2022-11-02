Врач перечислила симптомы аллергии на лекарства

Лекарственная аллергия может развиться на любой препарат. При этом сенсибилизация может произойти при любом способе применения препарата, сообщает Zakon.kz.

Бездумное потребление лекарств приводит к сенсибилизации – чувствительности к биологическим и химическим веществам. Она приводит к побочным действиям препаратов и аллергическим реакциям. Об этом предупредила врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова, сообщают "Известия".

В среднем нежелательные побочные реакции, в том числе аллергические, возникают у 10-20% госпитализированных больных в России. Из общего числа госпитализированных пациентов больные, поступающие в стационары в связи с возникшими медикаментозными осложнениями, составляют 2,5–2,8%.

Развитию лекарственной аллергии у большого числа людей способствует постоянный рост потребления медикаментов, широкое распространение самолечения из-за доступности лекарств и возможности приобретать их без рецептов, недостаток информации о побочных действиях медикаментов, полипрагмазия – одновременное назначение и применение большого количества лекарственных средств. Анна Сафонова

Кроме того, причиной аллергии может стать содержание в пищевых продуктах антибиотиков и других препаратов, которые применяются для лечения и откорма скота.

Так, 12 лет назад в пищевой промышленности применялись фторхинолоны. С этим стали бороться, но период использования антибиотиков в пищевых продуктах сказался на людях, которые получили в итоге чувствительность к препарату.

По словам специалиста, чаще всего лекарственная аллергия проявляется кожными реакциями: крапивницей, контактным дерматитом, экземой и другими. Возможны поражения слизистых оболочек полости рта, языка, глаз, губ (стоматиты, гингивиты, глосситы, хейлиты и др.) и желудочно-кишечного тракта (гастрит, гастроэнтерит).

Нередки случаи развития наиболее опасных клинических форм, таких как анафилактический шок, многоформная эритема и синдром Стивенса-Джонсона, буллезный эпидермолиз, включая эпидермальный некролиз – синдром Лайелла.

Кроме того, аллергические реакции на медикаменты могут проявляться в виде миокардитов, гепатитов, нефропатии, пневмонитов, сывороточной болезни, системных васкулитов, узелкового периартериита и системной красной волчанки.