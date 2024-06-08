Как возникает аллергия на солнце и каковы симптомы

Аллерголог-иммунолог рассказала, что такое аллергия на солнце, как возникает и каковы основные симптомы, сообщает Zakon.kz.

Аллергия на солнце (фотодерматоз) – это патологическое состояние, которое является проявлением гиперчувствительности организма в ответ на контакт кожи с ультрафиолетовыми лучами, рассказала "Известиям" рассказала врач Светлана Шаршкова.

По словам врача, такую реакцию, или фотодерматоз, вызывают не солнечные лучи сами по себе, а "избыточное накопление под кожей фотосенсибилизаторов – веществ, которые образуются под воздействием солнца и повышают чувствительность кожи к солнечному свету".

Как правило, такая аллергия временная и проходит самостоятельно. Но в случае развития патологии могут появиться головные боли, повышение температуры. Основные симптомы: равномерное покраснение на открытых участках кожи, отек, различная сыпь в виде пятен, волдырей, пузырей или шелушение, зуд, жжение.

"Универсальной терапии не существует. При появлении первых признаков необходимо зайти в тень или помещение. При выраженной клинике требуется медикаментозная терапия: назначение антигистаминных препаратов внутрь, наружно – топических стероидов в виде кремов или мазей", – рассказала врач.

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