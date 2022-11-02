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Три казахстанских боксера первыми выступят на ЧА-2022 по боксу

Бокс Старт ЧА Фото: Instagram/sakenbibosinov
Стало известно расписание стартовых поединков казахстанских боксеров на азиатском первенстве в Аммане (Иордания). Во второй соревновательный день турнира три представителя Казахстана выйдут на местный ринг, сообщает Zakon.kz.

Открывает программу дня ЧА-2022 в дневной сессии серебряный призер Чемпионата мира Серик Темиржанов, который выступает в весовой категории до 57 килограммов. Ему будет оппонировать Ихлас Гылычжанов из Туркмении. Начало боя – в 16:00 по времени Астаны.

За ним на ринг Аммана выйдет Санатали Тольтаев (63,5 килограмма), бронзовый призер Чемпионата Азии, которому в соперники достался представитель Узбекистана Руслан Абдуллаев.

В вечерней сессии турнира (21:00) стартует один из лидеров сборной Казахстана Сакен Бибосынов, обладатель "бронзы" Токийской Олимпиады-2020. Он встретится со Спаршем Кумаром из Индии (51 кг).

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Бибосынов Сакен Иордания
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