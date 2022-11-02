В каком регионе Казахстана была самая высокая инфляция в октябре

По данным Бюро национальной статистики, самая высокая месячная инфляция среди регионов в октябре наблюдалась в Шымкенте – 2,3% при республиканском уровне в 1,6%, сообщает Zakon.kz.

А самая низкая инфляция зафиксирована в Костанайской и Улытауской областях – по 0,8%, что ниже республиканского показателя на 0,8%.

При этом больше всего продовольственные товары подорожали за месяц в Шымкенте – на 3%, менее всего – в Атырауской области – 0,8%.

Лидером по подорожанию непродовольственных товаров в октябре (по сравнению с сентябрем 2022 г.) стала Астана – 2,6%. А наибольший рост по платным услугам показала Алматинская область – 2,9%.

Если смотреть по отдельным видам товаров, то хлебобулочные изделия и крупы больше всего подорожали опять же в Шымкенте – на 3,9 %, мясо и мясопродукты – также в Шымкенте – на 3,4%, цены на масла и жиры выросли в области Улытау – на 3,5 %, фрукты и овощи больше всего подешевели в области Жетысу – на 3,2%.

В октябре 2022 года месячная инфляция в Казахстане составила 1,6%, в годовом исчислении она выросла до 18,8%.