На космодроме "Байконур" украли 50 метров кабеля

1 ноября неизвестные украли 50 метров силового кабеля с космодрома "Байконур", сообщает Zakon.kz.

Как рассказал источник РЕН ТВ, в полицию обратился диспетчер. На месте преступления были обнаружены протекторы шин автомобиля. Сумма ущерба устанавливается.

Инцидент никак не повлиял на работу стартовых позиций ракет и космических аппаратов, а также прочей инфраструктуры космодрома.

2 марта на космодроме "Байконур" неизвестные проникли на неиспользуемую стартовую площадку № 110 и похитили остававшуюся там электронику.