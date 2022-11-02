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На космодроме "Байконур" украли 50 метров кабеля

50 метров кабеля украли с космодрома "Байконур" Фото: пресс-служба Космодрома
1 ноября неизвестные украли 50 метров силового кабеля с космодрома "Байконур", сообщает Zakon.kz.

Как рассказал источник РЕН ТВ, в полицию обратился диспетчер. На месте преступления были обнаружены протекторы шин автомобиля. Сумма ущерба устанавливается.

Инцидент никак не повлиял на работу стартовых позиций ракет и космических аппаратов, а также прочей инфраструктуры космодрома.

2 марта на космодроме "Байконур" неизвестные проникли на неиспользуемую стартовую площадку № 110 и похитили остававшуюся там электронику.

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Анастасия Стативкина
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