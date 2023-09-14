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Кабель на 100 млн тенге украли в Атырау

Кабели на 100 млн тенге украли в Атырау Фото: polisia.kz
В Атырау преступная группа украла кабель на 100 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Атырауской области, 8 сентября полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали четырех человек, занимавшихся кражами электрического кабеля на территории Жылыойского района.

При обыске ГАЗели у одного из подозреваемых изъяли около 4 км кабеля высоковольтной линии, который был похищен с 7 по 8 сентября.

В ходе допроса подозреваемые рассказали, что похищенный кабель сдали в пункт приема цветного металла в Актобе.

"В настоящее время в отношении их заведено 16 эпизодических уголовных дел и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Более 100 млн тенге потеряли компании, устанавливавшие опоры электропередач на территории Жылыойского района", – говорится в сообщении.

 По данному факту начато досудебное расследование.

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