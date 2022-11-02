Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Что делать, если истек срок водительских прав

Что делать, если просрочен срок водительских прав Фото: Zakon.kz
Если просрочен срок действия водительского удостоверения, то пересдача экзаменов при его замене не предусмотрена, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области отметили, что менять водительское удостоверение лучше всего заранее, так как вождение автомобиля с просроченным документом является административным правонарушением.

Так, если срок действия документа закончился, а вы не обратили на это внимание и продолжаете передвигаться за рулем автомобиля, то будете привлечены к административной ответственности по статье 612 КоАП РК в виде штрафа в размере 20 МРП (61 260 тенге). За повторное нарушение в течение года штраф составит уже 30 МРП (91 890 тенге).

Как пояснили в полиции, заменить водительское удостоверение с истекшим сроком действия могут все водители на территории республики, включая иностранцев с видом на жительство.

Для замены водительского удостоверения с истекшим сроком действия необходимо обратиться в Специализированный центр обслуживания населения (СпецЦОН) или подать заявку в режиме онлайн на сайте eGov.kz.

При этом пересдача экзаменов при замене водительского удостоверения с истекшим сроком действия не предусмотрена.

При подаче заявления на обмен просроченного водительского удостоверения необходим минимальный пакет документов, таких как удостоверение личности, квитанция об оплате госпошлины в размере 1,25 МРП (3828 тенге), медицинская справка формы 073-у, – рассказал начальник Управления административной полиции Еркин Ануарбеков.

Получить новые водительские права можно в этот же день.

В ДП напомнили, что водительское удостоверение в Казахстане выдается сроком на 10 лет, по истечении указанного периода необходимо произвести его замену.

Читайте также

Изношенность электросетей и обильный снегопад стали причинами крупной аварии в Уральске

Токаев подписал поправки в договор ЕАЭС в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников ЕЭК

Даурен Абаев ответил на вопросы акмолинцев

Лариса Черненко
транспорт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления