Что делать, если истек срок водительских прав

Если просрочен срок действия водительского удостоверения, то пересдача экзаменов при его замене не предусмотрена, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области отметили, что менять водительское удостоверение лучше всего заранее, так как вождение автомобиля с просроченным документом является административным правонарушением.

Так, если срок действия документа закончился, а вы не обратили на это внимание и продолжаете передвигаться за рулем автомобиля, то будете привлечены к административной ответственности по статье 612 КоАП РК в виде штрафа в размере 20 МРП (61 260 тенге). За повторное нарушение в течение года штраф составит уже 30 МРП (91 890 тенге).

Как пояснили в полиции, заменить водительское удостоверение с истекшим сроком действия могут все водители на территории республики, включая иностранцев с видом на жительство.

Для замены водительского удостоверения с истекшим сроком действия необходимо обратиться в Специализированный центр обслуживания населения (СпецЦОН) или подать заявку в режиме онлайн на сайте eGov.kz.

При этом пересдача экзаменов при замене водительского удостоверения с истекшим сроком действия не предусмотрена.

При подаче заявления на обмен просроченного водительского удостоверения необходим минимальный пакет документов, таких как удостоверение личности, квитанция об оплате госпошлины в размере 1,25 МРП (3828 тенге), медицинская справка формы 073-у, – рассказал начальник Управления административной полиции Еркин Ануарбеков.

Получить новые водительские права можно в этот же день.

В ДП напомнили, что водительское удостоверение в Казахстане выдается сроком на 10 лет, по истечении указанного периода необходимо произвести его замену.