Истек срок действия водительских прав: что делать и куда идти казахстанцам
Замена водительского удостоверения с истекшим сроком действия
В госкорпорации отметили, что для замены водительского удостоверения с истекшим сроком действия гражданам необходимо обратиться в спецЦОН и при себе иметь:
- документ, подтверждающий личность;
- медицинская справка 073/у;
- документ об оплате государственной пошлины.
"Пересдавать экзамены при замене водительского удостоверения с истекшим сроком действия не нужно", – подчеркнули в "Правительстве для граждан" во вторник.
Замена водительского удостоверения до истечения срока действия
Срок действия водительских прав в Казахстане, как напомнили в госкорпорации, составляет 10 лет.
Для заблаговременной замены водительского удостоверения следует обратиться в спецЦОН по месту жительства с:
- документом, удостоверяющим личность;
- документом, подтверждающим оплату государственной пошлины (1,25 МРП).
Также при условии соблюдения срока заменить водительские права можно через приложение банков второго уровня во вкладке "Госуслуги".
"Важно, что в случае своевременной замены прав медсправка по форме 073/у не требуется", – добавили в "Правительстве для граждан".
Замена водительского удостоверения при получении дополнительной водительской категории
Для замены водительского удостоверения при получении дополнительной водительской категории казахстанцам необходимо обратиться в спецЦОН со следующими документами:
- удостоверение личности;
- медицинская справка;
- свидетельство об окончании курсов обучения в автошколе;
- для присвоения категорий "C", "D1", "D", "Tm", "Tb" – документ, подтверждающий стаж работы водителем.
В "Правительстве для граждан" также подчеркнули, что "менять водительское удостоверение лучше всего до истечения срока действия, поскольку в этом случае пакет документов и затраченное время на получение услуги будут минимальными".
Кроме того, как напомнили в госкорпорации, управление автомобилем с просроченными правами запрещено и влечет за собою штраф.
Ранее казахстанцы поделились секретами успешной сдачи практического экзамена на водительское удостоверение.