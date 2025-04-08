Истек срок действия водительских прав: что делать и куда идти казахстанцам

Сегодня, 8 апреля 2025 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подробно рассказали о порядке замены водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Замена водительского удостоверения с истекшим сроком действия

В госкорпорации отметили, что для замены водительского удостоверения с истекшим сроком действия гражданам необходимо обратиться в спецЦОН и при себе иметь:

документ, подтверждающий личность;

медицинская справка 073/у;

документ об оплате государственной пошлины.

"Пересдавать экзамены при замене водительского удостоверения с истекшим сроком действия не нужно", – подчеркнули в "Правительстве для граждан" во вторник.

Замена водительского удостоверения до истечения срока действия

Срок действия водительских прав в Казахстане, как напомнили в госкорпорации, составляет 10 лет.

Для заблаговременной замены водительского удостоверения следует обратиться в спецЦОН по месту жительства с:

документом, удостоверяющим личность;

документом, подтверждающим оплату государственной пошлины (1,25 МРП).

Также при условии соблюдения срока заменить водительские права можно через приложение банков второго уровня во вкладке "Госуслуги".

"Важно, что в случае своевременной замены прав медсправка по форме 073/у не требуется", – добавили в "Правительстве для граждан".

Замена водительского удостоверения при получении дополнительной водительской категории

Для замены водительского удостоверения при получении дополнительной водительской категории казахстанцам необходимо обратиться в спецЦОН со следующими документами:

удостоверение личности;

медицинская справка;

свидетельство об окончании курсов обучения в автошколе;

для присвоения категорий "C", "D1", "D", "Tm", "Tb" – документ, подтверждающий стаж работы водителем.

В "Правительстве для граждан" также подчеркнули, что "менять водительское удостоверение лучше всего до истечения срока действия, поскольку в этом случае пакет документов и затраченное время на получение услуги будут минимальными".

Кроме того, как напомнили в госкорпорации, управление автомобилем с просроченными правами запрещено и влечет за собою штраф .

Ранее казахстанцы поделились секретами успешной сдачи практического экзамена на водительское удостоверение.