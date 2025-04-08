#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
518.31
567.96
6.03
Общество

Истек срок действия водительских прав: что делать и куда идти казахстанцам

Замена водительских прав: казахстанцам разъяснили порядок, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 13:29 Фото: Instagram/gov4c.kz
Сегодня, 8 апреля 2025 года, в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подробно рассказали о порядке замены водительского удостоверения, сообщает Zakon.kz.

Замена водительского удостоверения с истекшим сроком действия

В госкорпорации отметили, что для замены водительского удостоверения с истекшим сроком действия гражданам необходимо обратиться в спецЦОН и при себе иметь:

  • документ, подтверждающий личность;
  • медицинская справка 073/у;
  • документ об оплате государственной пошлины.
"Пересдавать экзамены при замене водительского удостоверения с истекшим сроком действия не нужно", – подчеркнули в "Правительстве для граждан" во вторник.

Замена водительского удостоверения до истечения срока действия

Срок действия водительских прав в Казахстане, как напомнили в госкорпорации, составляет 10 лет.

Для заблаговременной замены водительского удостоверения следует обратиться в спецЦОН по месту жительства с:

  • документом, удостоверяющим личность;
  • документом, подтверждающим оплату государственной пошлины (1,25 МРП).

Также при условии соблюдения срока заменить водительские права можно через приложение банков второго уровня во вкладке "Госуслуги".

"Важно, что в случае своевременной замены прав медсправка по форме 073/у не требуется", – добавили в "Правительстве для граждан".

Замена водительского удостоверения при получении дополнительной водительской категории

Для замены водительского удостоверения при получении дополнительной водительской категории казахстанцам необходимо обратиться в спецЦОН со следующими документами:

  • удостоверение личности;
  • медицинская справка;
  • свидетельство об окончании курсов обучения в автошколе;
  • для присвоения категорий "C", "D1", "D", "Tm", "Tb" – документ, подтверждающий стаж работы водителем.

В "Правительстве для граждан" также подчеркнули, что "менять водительское удостоверение лучше всего до истечения срока действия, поскольку в этом случае пакет документов и затраченное время на получение услуги будут минимальными".

Кроме того, как напомнили в госкорпорации, управление автомобилем с просроченными правами запрещено и влечет за собою штраф.

Ранее казахстанцы поделились секретами успешной сдачи практического экзамена на водительское удостоверение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В Бурабае построят Конгресс-центр, пляж и новые маршруты
Общество
13:42, Сегодня
В Бурабае построят Конгресс-центр, пляж и новые маршруты
Диснейленд передумали строить в Астане
Общество
13:40, Сегодня
Диснейленд передумали строить в Астане
О старте реконструкции "Медеу" и Центрального стадиона рассказал аким Алматы
Общество
13:29, Сегодня
О старте реконструкции "Медеу" и Центрального стадиона рассказал аким Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: