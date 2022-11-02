Пассажир внедорожника погиб на трассе Актобе – Астрахань

В результате дорожно-транспортного происшествия cкончался пассажир внедорожника на трассе Актобе – Астрахань. Трагедия произошла 1 ноября вблизи поселка Кенжалы Байганинского района, сообщает Zakon.kz.

Водитель автомобиля Mitsubishi Montero Sport двигался в сторону Актобе. Далее он на скорости столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине.

Фото: polisia.kz

Водителя внедорожника увезли в Центральную районную больницу Темирского района. От полученных травм на месте скончался 56-летний пассажир.

31 октября три человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области. Как уточнили в полиции Актюбинской области, 24-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta.