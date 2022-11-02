Токаев подписал поправки в договор ЕАЭС в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников ЕЭК

Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части пенсионного обеспечения должностных лиц и сотрудников ЕЭК и Суда ЕАЭС, являющихся гражданами Российской Федерации", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на ратификацию Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанного главами государств-членов Евразийского экономического союза в Москве 24 марта 2022 года.

Инициировала поправки в договор российская сторона с целью приведения пункта 53 приложения 32 к Договору о Союзе в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Речь идет об изменении срока выслуги, необходимого для получения пенсии за выслугу лет. Согласно изменениям в российском законодательстве, требуемая продолжительность стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет ежегодно повышается на полгода.

Кроме того, предусматривается исключение дискриминации должностных лиц и сотрудников органов Союза – граждан РФ в зависимости от того, с какого вида государственной службы они пришли в органы Союза.

Так, сейчас бывшим сотрудникам специализированных органов (Федеральная таможенная служба России, МВД России, ФСБ России и др.), имеющим специальные звания, периоды работы в ЕЭК и Суде Союза, при определении права на пенсию за выслугу лет не засчитываются.

Вступление в силу Протокола обеспечит этим лицам реализацию и защиту пенсионных прав, приобретенных ими при осуществлении трудовой деятельности в ЕЭК и Суде ЕАЭС, наряду с другими категориями граждан, располагающими правом на пенсию за выслугу лет в России.

Протокол вступает в силу с даты получения Евразийской экономической комиссией, являющейся депозитарием договора о Евразийском экономическом союзе, последнего письменного уведомления о выполнении государствами-членами Евразийского экономического союза внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.