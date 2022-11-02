Изношенность электросетей и обильный снегопад стали причинами крупной аварии в Уральске

В связи с обильным снегопадом и порывистым ветром до 15-20 м/с в Западно-Казахстанской области без электроснабжения остались порядка 7000 абонентов, проживающих в городе Уральске и в шести районах области, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По информации руководства ТОО "Западно-Казахстанская РЭК", основная часть существующих линий электропередачи и подстанций в области имеет износ порядка 82%.

2 ноября руководство ТОО "Западно-Казахстанская РЭК", которое обслуживает 20 305 км электрических сетей в ЗКО, сообщило, что из-за непогоды 1 ноября 2022 года в области были многочисленные отключения электроснабжения из-за повреждений, обрывов проводов, замыканий на проводах и отказами оборудования подстанций.

Фото: Zakon.kz

Основные причины аварий на электросетях в ЗКО – это высокая степень изношенности электрических сетей и подстанций, в результате чего происходят обрывы проводов, замыкания, повреждения и поломка изоляторов, срыв крюков, повреждения траверсов, падения опор.

Также обрывы проводов происходят из-за больших пролетов между опорами – до 100 метров, которые строили еще в 1960-1970 годы, и с того времени произошли существенные изменения в карте районирования по ветру и гололедообразованию.

Всего за 9 месяцев 2022 года в ЗКО произошло 266 фактов аварийных отключений.

Решить данный вопрос за счет средств, предусмотренных в тарифе ТОО "Западно-Казахстанская РЭК", не представляется возможным, так как согласно тарифной смете на ремонт сетей и оборудования в области заложено в среднем 300 млн тенге ежегодно, однако данный объем средств не позволяет снизить износ сетей. На сегодняшний день данный вопрос добавлен в Комплексный план социально-экономического развития области на 2023-2025 годы. Согласно плану будет отремонтировано 2019,5 км электросетей, износ электросетей за три года снизится с 82% до 62%. За 2023-2025 годы из местного и республиканского бюджетов планируется выделение средств в размере 20 млрд тенге. Управлением энергетики и ЖКХ ЗКО начаты работы по разработке проектно-сметных документаций, – сообщили в ТОО "Западно-Казахстанская РЭК".



Под утро 1 ноября в Уральске начался снегопад. Фотографиями и видео горожане активно делились в соцсетях.

Из-за обильных осадков уральцы и жители некоторых населенных пунктов ЗКО столкнулись с аварийными отключениями электроэнергии.