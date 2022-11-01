Из-за снегопада в Уральске без света остались более 7 тысяч абонентов

Под утро 1 ноября в Уральске начался снегопад. Фотографиями и видео горожане активно делились в соцсетях. Из-за обильных осадков уральцы и жители некоторых населенных пунктов ЗКО столкнулись с аварийными отключениями электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили порталу "Мой город" в областном ДЧС, по состоянию на 16:30 электричества нет у 7413 абонентов в Уральске и пяти населенных пунктах региона:

• Уральск – 6576 абонентов (частично пос. Зачаганск, район Промбазы, пос. Желаево, частично районы Старого аэропорта, Второго Рабочего, Курени, а также пос. Коминтерн);

• Акжаикский район – 778 абонентов (частично пос. Чапаево);

• район Байтерек – 14 абонентов (пос. Таловая);

• Казталовский район – 25 абонентов (пос. Талдыкудук);

• Каратобинский район – 20 абонентов (пос. Косбаз и пос. Карабогет).

Отмечается, что аварии устраняются.

В свою очередь в пресс-службе "Батыс су арнасы" сообщили, что из-за непогоды происходят частые отключения электроснабжения на объектах предприятия (водозаборные сооружения, насосные станции, канализационные насосные станции). В связи с этим возможны перебои с подачей холодной воды. Жителей попросили иметь запас.

Также в редакцию "МГ" очевидцы прислали фото поваленных деревьев: одно дерево упало в мкр. Строитель, а второе – на ул. Кунаева. А в пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что к ним поступил только один вызов по поваленным деревьям по адресу: ул. Оракбаева, д. 37.

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Ранее сообщалось, что в Уральске выпал первый снег. Радостным событием в социальных сетях делились местные жители.