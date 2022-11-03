Олжас Байдильдинов: Дефицит газа спровоцирован неадекватной на него ценой в стране

В Министерстве энергетики прогнозируют дефицит газа в Казахстане. Эксперт в нефтегазовой области Олжас Байдильдинов поделился своим мнением, объяснив причины сложившейся ситуации в стране с голубым топливом, сообщает Zakon.kz

Олжас Байдильдинов подчеркнул, что Казахстан – нефтяная держава, но не газовая. При этом цены на его реализацию – неадекватные, ниже себестоимости, а должны быть "в рынке". Схема низких внутренних цен могла работать при определенном балансе экспортных доходов, но потребление ежегодно растет, а экспорт в ближайшие два года прекратится.

Эта совокупность факторов спровоцировала дефицит природного газа.

Пока мы не осознаем, что у наших ресурсов есть определенная себестоимость, пока не поймем, что цены, которые сейчас сдерживаются искусственно государством, сильно ниже себестоимости добычи попутного газа, мы будем сталкиваться с дефицитом всего: природного газа, электроэнергии, которую мы покупаем у России, дизельного топлива, сжиженного газа. Столкнемся с дефицитом всех энергоресурсов. Олжас Байдильдинов

Ведущий авторской программы "Байдильдинов. Нефть" объяснил, что в Казахстане нет больших месторождений природного газа и в основном добывается попутный газ, а структура наших месторождений на сегодняшний день такова, что в своем большинстве это браунфилды – месторождения с постоянно падающей добычей нефти.

Месторождения уже прошли пик своей добычи, находятся на поздней стадии эксплуатации добычи нефти. Соответственно, ежегодно требуется еще больший объем попутного газа для закачки их в пласты, для поддерживания или стабилизации добычи жидких углеводородов, то есть нефти. Таким образом, мы будем сталкиваться с ситуацией, когда само производство товарного газа будет с каждым годом снижаться. Газ – достаточно дешевое топливо, и его потребление ежегодно увеличивается, в том числе из-за газификации регионов. Олжас Байдильдинов

Спикер добавил, что при этом объемы экспорта у нас за прошедшие годы уменьшались. В 2013 году эксперт уже озвучивал свои опасения, что в 2024-2026 годах в Казахстане по балансу газа будет дефицит.

Тогда моим прогнозам никто не поверил. Сегодня они сбываются, и их подтверждают и президент страны, и глава QazaqGaz, национального оператора, и министр энергетики. Мы фактически стоим в дефиците газа. Если к нам обратится сегодня инвестор, предполагаю, что национальному оператору газа придется ответить "нет", так как приблизительно с 2020 года мы стоим в дефиците газа. Этот дефицит будет ежегодно нарастать. Олжас Байдильдинов

Также спикер высказался о намерении властей импортировать природный газ из других стран, назвав эту ситуацию "позорной".

Я считаю эту ситуацию позорной. Во-первых, мы не можем обеспечить себя этим топливом, а во-вторых, мы будем за него платить дороже, чем на внутреннем рынке, потому что никто наш рынок субсидировать не будет. Выход здесь только один: эти цены должны быть в рынке. Почему у нас нет газа, несмотря на то, что у нас есть месторождения, которые не разведаны? Потому что инвесторам это невыгодно: внутренние цены на газ убыточны для производителей, нет рыночных условий для реализации газа. Олжас Байдильдинов

Специалист считает, что дефицит будет только нарастать, пока не установится адекватная стоимость на голубое топливо.

На сегодняшний день розничная цена на тысячу кубов – в районе 50-80 долларов. А в Европе этот ценник может достигать 1200-1300 долларов. У газа есть себестоимость, ниже которой его никто не будет добывать или инвестировать, чтобы просто поддержать какой-то социальный проект и постоянно вкладывать деньги. Поэтому у нас нет новых месторождений за последние 20 лет – ни по нефти, ни по газу. Олжас Байдильдинов

По словам обозревателя, нужно понимать, что и тарифы на энергоресурсы будут расти. Правительство должно взять на себя ответственность, как ранее справедливо заметил Касым-Жомарт Кемелевич, подчеркнул спикер.

Я должен заметить, что цены на природный газ у нас должны быть в три раза выше текущего уровня, потому что по себестоимости, по структуре, по стоимости транспортировки газа это очень затратно, чаще всего сумма на все это складывается в долларах. Ежегодно стоимость оборудования, материалов, лицензий – все номинировано в иностранной валюте. Мы это импортируем, – считает эксперт.

При этом Олжас Байдильдинов подчеркнул, что даже производимые в Казахстане металлические трубы для газопроводов так или иначе завязаны на мировых ценах на металлы или сопутствующих товаров и услугах.

То есть, по мере того, как наша национальная валюта падает, у нас будут дорожать тарифы, которые некоторое время сдерживались. К чему это привело? QazaqGaz заявляет о том, что у них возможен дефолт в компании в ближайшие два года, а это значит, что она не способна выплачивать свои кредиты. Мы через год-два полностью остановим экспорт газа, соответственно, не сможем покрывать разницу между внутренним рынком, субсидированием и развитием компании. Олжас Байдильдинов

Специалист добавил, что по заявлениям QazaqGaz понятно, что организации нужны серьезные средства на то, чтобы поддержать стареющую инфраструктуру по транспортировке газа. Байдильдинов считает, что "ситуацию нужно разрешать, не боясь чьей-то критики и не опасаясь поднятия тарифов".

Все это ведет к дефициту. Мы просто не сможем прокормить себя стандартными базовыми энергоресурсами. Необходимо отпускать тарифы в рыночную среду, обозначив для всех инвесторов, и местных и иностранных, что государство больше не будет вмешиваться в эти сферы, и здесь должно быть прозрачное ценообразование, – разъясняет специалист.

Кроме того, по мнению обозревателя, в ближайшие годы Казахстан так или иначе достигнет уравновешенных цен, так как к 2025 году в рамках ЕАЭС страна должна будет перейти к единому рынку нефти, нефтепродуктов и газа.