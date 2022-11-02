Диетолог рассказала, поможет ли вегетарианство сохранить молодость

Врач-диетолог Римма Мойсенко развеяла главный миф о том, что с помощью вегетарианства можно сохранить молодость, сообщает Zakon.kz.

Существует большая категория людей, которым противопоказано вегетарианство, передает слова эксперта "Радио 1".

Если человек использует только растительные жиры, он теряет возможность получать витамин В12, усваивать жирорастворимые витамины А, D, Е и К, так как эти витамины поступают только с жирами животного происхождения. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко

Эксперт добавила, что молодость зависит от генетики, образа жизни и степени удовлетворенности жизнью. Диетолог встречала вегетарианцев, у которых был тусклый цвет лица.

Российский врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила полезные свойства чеснока. Специалист убеждена, что этот продукт способен продлить жизнь.