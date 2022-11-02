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Врач рассказала, какой овощ может продлить жизнь

чеснок диетолог советы Фото: pixabay
Российский врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила полезные свойства чеснока. Специалист убеждена, что этот продукт способен продлить жизнь. Для этого его нужно употреблять регулярно, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, как отмечено в публикации издания Ferra.ru, чеснок полезен для улучшения метаболизма.

Кроме того, он нормализует давление, снижает холестерин и стабилизирует нервную систему.

По словам врача, чеснок необходимо употреблять в сыром виде. К тому же, добавила она, регулярное употребление чеснока способно продлить жизнь на 10 лет.

В заключение Дюваль заявила, что "нашу жизнь сокращают болезни. Они возникают в основном из-за бактерий и вирусов".

Ранее врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова перечислила симптомы аллергии на лекарства. Она уточнила, что бездумное потребление лекарств приводит к сенсибилизации – чувствительности к биологическим и химическим веществам. 

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Анастасия Московчук
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