Врач рассказала, какой овощ может продлить жизнь
Прежде всего, как отмечено в публикации издания Ferra.ru, чеснок полезен для улучшения метаболизма.
Кроме того, он нормализует давление, снижает холестерин и стабилизирует нервную систему.
По словам врача, чеснок необходимо употреблять в сыром виде. К тому же, добавила она, регулярное употребление чеснока способно продлить жизнь на 10 лет.
В заключение Дюваль заявила, что "нашу жизнь сокращают болезни. Они возникают в основном из-за бактерий и вирусов".
Ранее врач клинической лабораторной диагностики Анна Сафонова перечислила симптомы аллергии на лекарства. Она уточнила, что бездумное потребление лекарств приводит к сенсибилизации – чувствительности к биологическим и химическим веществам.
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