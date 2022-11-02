Александр Винокуров признал 2022 год не лучшим сезоном "Астаны"

По итогам 2022 года Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал мировой командный рейтинг. По его результатам Astana Qazaqstan Team заняла одно из последних мест в Мировом туре, о чем открыто сказал генеральный менеджер команды Александр Винокуров, сообщает Zakon.kz.

Сезон для Astana Qazaqstan нельзя назвать в полной мере удачным, признается легендарный казахстанский велогонщик итальянскому изданию bici.pro. Успехов на этапах было мало, в связи с этим и рейтинговых баллов "Астана" много не заработала – 3929. Больше всех накопили Мигель Анхель Лопес и Винченцо Нибали, 883 и 687, соответственно.

Правда, у нас был плохой сезон, особенно последние два года, приходилось многое менять по ходу сезона. Было много травмированных и падений. Это были худшие и самые тяжелые два года в нашей истории. Ждем изменений в 2023 году, несмотря на спад, нужно вставать и двигаться вперед. Я донесу это ребятам в декабре. Александр Винокуров

Кроме того, Винокуров прокомментировал уход на пенсию знаменитого Винченцо Нибали, который завершил карьеру профессионала в этом году.

Очень сложно продолжать без Нибали, он много выиграл в своей карьере. Может быть, не в этом году, но он отлично провел "Джиро" и часто лидировал в других гонках. Я думаю, что он мог бы остаться еще на год. Теперь мы должны сделать все возможное без него. Александр Винокуров

В отсутствие "Мессинской акулы" менеджер Astana Qazaqstan верит в других лидеров команды – Мигеля Анхеля Лопеса, Алексея Луценко и чемпиона мира среди андеров Евгения Федорова.

У Федорова большой потенциал, очень большой мотор внутри, умеет гоняться. Думаю, в будущем он может показать себя на "Париж – Рубе" и "Туре Фландрии". Алексею Луценко тоже во многом не повезло в этом сезоне, но мы верим в него. С Лопесом план на 2023 год, чтобы он начал его в полную силу и не совершил тех ошибок, что были в этом году. Александр Винокуров

В командном мировом рейтинге UCI первое место заняла велокоманда Jumbo-Visma, набравшая 14975.5 очка. Она одержала 48 побед, в том числе выиграла 6 этапов и генеральную классификацию "Тур де Франс-2022". А также у нее призовое место на классике "Париж-Рубэ" и "Льеж-Бастонь-Льеж".

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