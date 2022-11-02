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В результате лобового столкновения Lada и бензовоза погиб мужчина

В результате лобового столкновения Lada и бензовоза погиб мужчина Фото: пресс-служба ДП ВКО
В Восточно-Казахстанской области 2 ноября произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и бензовоза, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП ВКО, на трассе Усть-Каменогорск- Рахмановские ключи, водитель автомобиля Lada Granta, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ДТП водитель Lada от полученных травм скончался на месте.

По данному факту начато досудебное расследование. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

дтп

Фото: пресс-служба ДП ВКО

ДТП

Фото: пресс-служба ДП ВКО

2 ноября в Атырау КАМАЗ протаранил забор и въехал во двор дома.

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