В Атырау КАМАЗ протаранил забор и въехал во двор дома
Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
1 ноября в Атырау пьяный водитель грузовика снес забор частного дома. Как рассказали Zakon.kz в полиции, никто не пострадал.
По данным полиции Атырауской области, водитель КАМАЗа при движении на большой скорости сначала врезался в электрический столб, после чего столкнулся с ограждением одного из жилых домов. Также был задет автомобиль внутри двора.
Стражи порядка установили, что водитель автомобиля 1990 года рождения был пьян.
В настоящее время документы собраны и направлены в суд, заключили в полиции.
2 октября водитель Toyota выехал на встречку и протаранил машину в Алматы. Днем позже в городе произошло массовое ДТП с грузовиком.
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