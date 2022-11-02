В Атырау КАМАЗ протаранил забор и въехал во двор дома

1 ноября в Атырау пьяный водитель грузовика снес забор частного дома. Как рассказали Zakon.kz в полиции, никто не пострадал.

По данным полиции Атырауской области, водитель КАМАЗа при движении на большой скорости сначала врезался в электрический столб, после чего столкнулся с ограждением одного из жилых домов. Также был задет автомобиль внутри двора.

Стражи порядка установили, что водитель автомобиля 1990 года рождения был пьян.

В настоящее время документы собраны и направлены в суд, заключили в полиции.

2 октября водитель Toyota выехал на встречку и протаранил машину в Алматы. Днем позже в городе произошло массовое ДТП с грузовиком.