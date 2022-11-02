В полиции Алматы подтвердили, что в отношении Рамиля Мухоряпова заведено уголовное дело

В Управлении по противодействию экстремизма Департамента полиции Алматы подтвердили информацию о том, что в отношении предпринимателя Рамиля Мухоряпова заведено дело по статье "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни", сообщает Zakon.kz.

В Следственном управлении Департамента полиции города Алматы находится уголовное дело, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований ДП города Алматы по ст. 174 ч. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, – говорится в ответе на запрос редакции.

Вместе с тем в полиции разъяснили, что только участники уголовного процесса вправе обращаться к лицу, осуществляющему досудебное расследование, с ходатайствами о производстве процессуальных действий и принятии процессуальных решений.

В связи с чем в Департаменте полиции отказались сообщить подробности по делу, отметив, что они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц.

Казахстанцев возмутило высказывание главы Chocolife Рамиля Мухоряпова на встрече с приехавшими из России людьми. Одна девушка объясняла присутствующим, что, если их обслуживают не на русском языке, а говорят на казахском, это не агрессия. Она просит относиться к таким ситуациям с пониманием и уважением. В ответ ей Мухоряпов сказал, что, если с ним такое произойдет, он будет "лично крайне опечален", кроме тех ситуаций, "когда человек реально не знает русского".

"Потому что, мне кажется, это все равно чуть-чуть странно. Чуть-чуть какое-то проявление национализма. Это можно принять, но это не от большой культуры", – сказал Мухоряпов.

После этого казахстанцы стали требовать от него извинений. Рамиль Мухоряпов практически сразу после возникшего резонанса записал видео с извинениями. Бизнесмен в своей речи отметил, что пересмотрел видео. И, по его словам, "действительно было грубо и резко сказано".

Однако ряд общественных деятелей и депутатов мажилиса обратились в прокуратуру и полицию с требованием привлечь предпринимателя к ответственности за свои слова.