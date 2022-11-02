В Кызылординской области женщина погибла во время ремонта поликлиники

2 ноября около 14:40 во время ремонтно-строительных работ поликлиники, подведомственной Департаменту полиции Кызылординской области, на голову гражданки упал кусок железа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ведомстве, от полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование по части 2 статьи 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Назначены экспертизы.