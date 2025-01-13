Назначен новый начальник ДП Кызылординской области

Нового начальника назначили в Департаменте полиции Кызылординской области 13 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в МВД РК.

"По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Кызылординской области назначен полковник полиции Серик Ергешов. Нового руководителя представил личному составу заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов", – сказано в сообщении.

Серик Ергешов родился в 1979 году, в органах внутренних дел служит с 2000 года.

Занимал различные руководящие должности в Управлении внутренних дел Шымкента. С 2019 года – заместитель начальника ДП города Шымкента.

10 января 2025 года стало известно о назначении нового прокурора Актюбинской области.