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События

Назначен новый начальник ДП Кызылординской области

Назначен новый начальник ДП Кызылординской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 13:34 Фото: МВД
Нового начальника назначили в Департаменте полиции Кызылординской области 13 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в МВД РК.

"По согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел начальником департамента полиции Кызылординской области назначен полковник полиции Серик Ергешов. Нового руководителя представил личному составу заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов", – сказано в сообщении.

Серик Ергешов родился в 1979 году, в органах внутренних дел служит с 2000 года.

Занимал различные руководящие должности в Управлении внутренних дел Шымкента. С 2019 года – заместитель начальника ДП города Шымкента.

10 января 2025 года стало известно о назначении нового прокурора Актюбинской области.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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