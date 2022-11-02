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3 тысячи бесплатных земельных участков под ИЖС предоставят жителям Петропавловска

3 тыс бесплатных земельных участков под ИЖС предоставят жителям Петропавловска Фото: пресс-служба акимата СКО
В Северо-Казахстанской области реализуется проект по предоставлению бесплатных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, сообщает Zakon.kz.
Долгожданное событие для горожан! В микрорайоне «Солнечный 2» подготовлены 1,5 тысячи бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Всего будет предоставлено 2 тысячи участков под ИЖС. К земельным участкам подведена инженерная инфраструктура: вода, электричество и дороги. Всего в микрорайоне построено 105 км электросетей, 54 подстанции, 72 км сетей водоснабжения и 78 км дорог. Также будет построена школа, – написал аким СКО Кумар Аксакалов на своей странице в соцсетях.

встреча с жителя региона

Фото: пресс-служба акимата СКО

Помимо этого, в микрорайоне "Южный" будет предоставлена еще одна тысяча бесплатных земельных участков. Сейчас там завершаются работы по подведению инфраструктуры.

3 тыс бесплатных земельных участков под ИЖС предоставят жителям Петропавловска

Фото: пресс-служба акимата СКО

Таким образом, в областном центре горожанам будут выданы 3 тысячи бесплатных земельных участков для строительства собственного дома.

Напомним, сейчас в Петропавловске 16,5 тысячи человек стоят в очереди на ИЖС.

Земельные участки будут выдаваться в порядке очередности. Данный процесс должен быть открытым и прозрачным. Для этого создается специальная комиссия, куда войдут общественники, журналисты, депутаты и представители общественного совета, – резюмировал глава региона.

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