Предоставление земельных участков под ИЖС: разработаны изменения

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в Правила предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения.

В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения.

При испрашивании земельных участков для индивидуального жилищного строительства заявления (ходатайства) граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства.

При этом в правила добавлено, что запрещается предоставление гражданам РК земельных участков для индивидуального жилищного строительства вне их постановки на специальный учет.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 ноября.