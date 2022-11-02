Казахстанец в 1/8 финала уступил боксеру из Узбекистана на Чемпионате Азии
Фото: olympic.kz
На Чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания) на ринге встретились казахстанец Санатали Тольтаев (63,5 кг) и спортсмен из Узбекистана Руслан Абдуллаев, сообщает Zakon.kz.
Тольтаев проиграл сопернику в 1/8 финала и стал первой потерей Казахстана на ЧА-2022 по боксу.
Ранее Серик Темиржанов принес первую победу Казахстану на ЧА-2022 по боксу, одолев боксера из Туркменистана.
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