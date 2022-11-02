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В Алматы восстанавливают закрашенный мурал известной художницы

бабушка и внуки Фото: Молдир Бекжан
В Алматы разрешился культурный скандал вокруг мурала, который прославился после того, как его неожиданно закрасили. Чуть меньше чем за две недели снова написали ту же картину, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, в этот раз работы оплатили подрядчики.

Люди так против закраски этого мурала, так подняли шум. Благодаря этому получилось восстановить. Я пыталась делать авторский надзор, сегодня мы приехали с Куанышем, моим мужем-соавтором. Он уже сам залез на кран, и доделывает сегодня он уже. Художник и автор мурала Сауле Сулейменова

Уточняется, что художники уже заканчивают работу, а авторы картины согласились проконтролировать процесс.

Больше недели назад во время ремонта фасада подрядчик полностью закрасил мурал с бабушкой и детьми. Чиновники тогда объяснили, что их якобы в известность не ставили. И только после общественного резонанса приняли решение восстановить изображение. Платить за это пришлось подрядчику. Точную сумму власти не называют. Известно, что только на материалы понадобилось больше миллиона тенге. Мало того, художники говорят, в точности повторить оригинал не удастся.

Художники, когда выполняли данную работу, вкладывали туда определенные свои какие-то пожелания, свой стиль. Здесь мы повторяем рисунок с фотографии. Фотография может не передавать всех красок, может не передать всей фактуры, например. Восстанавливать, конечно, сложнее. Так, как было, мы, собственно, сделать не сможем. И даже сам автор не сможет повторить. Худождник Гафура Каирбекова

В 2019 году мурал уже претерпевал обновление. Сулейменова тогда сама придала новые ноты в свою работу 2008 года "Ожидание". Люди тогда подумали, что работа подверглась нападению вандалов.

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Елена Беляева
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