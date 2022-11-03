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Врач объяснила, чем опасен поздний ужин

пища Фото: pixabay
Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова призвала воздержаться от поздних ужинов, отметив, что последний прием пищи должен происходить за три-четыре часа до отхода ко сну, сообщает Zakon.kz.

В интервью "Вечерняя Москве" специалист рассказала, что для всех процессов пищеварения требуется определенное время.

Если человек поел и сразу ложится, то не до конца переваренная пища остается в желудке. Со временем все процессы по пищеварению будут замедляться, с пищей произойдет не то, что должно быть. Она частично выйдет из желудка, пройдет до двенадцатиперстной кишки, частично останется там, а в этот момент организм начинает засыпать. Плохо переваренная пища остается на разных этапах пищеварения, – рассказала Дианова.

По словам врача перед сном можно есть кисломолочные продукты в сочетании с фруктами и овощами, а также легкие салаты, сушеные яблоки и небольшое количество орехов, вяленые бананы с чашкой чая.

Если у человека присутствует желание что-то заесть, он испытывает стресс, то это одна история. Здесь любые рекомендации приведут к злоупотреблению. Если человек долго бодрствует, это другая ситуация, тут нужно что-то легкое, – сказала специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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