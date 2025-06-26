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Советы

Не пропускайте ужин: диетолог объяснил, почему это опасно

ужин, отказ, вред здоровью, врачи, сон, стресс, гормоны, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 15:00 Фото: pexels
Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев предупреждает, что отказ от вечернего приема пищи приводит к стрессовой реакции организма и затрудняет процесс засыпания. Он также напомнил, что последний прием пищи должен быть за два-три часа до сна, cообщает Zakon.kz.

Специалист подчеркивает, что голод активизирует в организме работу гормональной системы и провоцирует синтез кортизола – гормона стресса:

"А он, в свою очередь, ухудшает синтез гормона мелатонина, который необходим для быстрого засыпания и полноценного ночного отдыха. Из-за этого долго не получается уснуть, особенно тем, кто пропускает ужин постоянно".

Для ужина, продолжает врач в разговоре с изданием "Москва-24", лучше всего подойдут продукты, которые содержат легкоусвояемый белок.

Он находится в курице, индейке, рыбе. Дополнить ужин можно свежими овощами или приготовить их на пару. Порция не должна превышать 250 граммов.

Также можно съесть 20-30 граммов любых орехов или банан. Эти продукты достаточно питательны, а также содержат аминокислоту триптофан. Она усиливает синтез мелатонина, помогая быстрее уснуть.

"Стоит отметить, что голод провоцирует съесть прямо перед сном что-то жирное, сладкое или жареное, причем в больших количествах. Но такая пища нарушает углеводный обмен, повышая риск развития сахарного диабета и воспаления в желудочно-кишечном тракте".Евгений Арзамасцев

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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