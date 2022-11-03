Президент Бразилии призвал сторонников разблокировать дороги

Жаир Болсонару отметил, что акции протеста нарушают права других людей на свободное перемещение и наносят ущерб экономике страны, сообщает Zakon.kz.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду обратился к своим сторонникам с просьбой разблокировать автотрассы, перекрытые ими в знак протеста против результатов выборов главы государства, по итогам которых победителем был объявлен социалист Луис Инасиу Лула да Силва, сообщает ТАСС.

Президент подчеркнул, что акции протеста носят спонтанный характер. Он пояснил, что блокировка дорог нарушает права других людей на свободное перемещение и наносит ущерб экономике страны.

Прошу вас, разблокируйте дороги. С моей точки зрения, такие методы протеста не могут считаться законными. Протестуйте в иных формах и в иных местах. Это приветствуется и является частью демократии. Жаир Болсонару

Он отметил, что и без этого по всей Бразилии проходят манифестации против избрания Лулы да Силвы, которые не нарушают законов.

30 октября в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов.

Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Болсонару – 49,1%. Разрыв между ними составил 2,1 млн голосов. Около 32 млн человек не явились на избирательные участки.

Вскоре после объявления результатов по всей стране начались локальные перекрытия дорог сторонниками Болсонару, которые к вечеру 31 октября приобрели национальный масштаб. Местами их участники устраивали на дорогах баррикады из горящих покрышек.