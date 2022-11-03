В Японии объявили тревогу из-за запуска ракеты КНДР
Фото: pixabay
Жителей префектур Мияги, Ямагата и Ниигата на севере Японии предупредили о необходимости искать убежища в закрытых помещениях, сообщает Zakon.kz.
Правительство Японии призвало жителей префектур Мияги, Ямагата и Ниигата найти укрытия в связи с запуском КНДР предположительно баллистической ракеты, сообщает Reuters.
В стране сработала автоматическая система предупреждения. Сигнал передают национальное телевидение, а также приложения на телефонах.
Жителям трех префектур рекомендовали укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.
Позднее власти сообщили, что снаряд пролетел мимо территории Японии и упал в Тихом океане.
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