Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Японии объявили тревогу из-за запуска ракеты КНДР

КНДР ракета Фото: pixabay
Жителей префектур Мияги, Ямагата и Ниигата на севере Японии предупредили о необходимости искать убежища в закрытых помещениях, сообщает Zakon.kz.

Правительство Японии призвало жителей префектур Мияги, Ямагата и Ниигата найти укрытия в связи с запуском КНДР предположительно баллистической ракеты, сообщает Reuters.

В стране сработала автоматическая система предупреждения. Сигнал передают национальное телевидение, а также приложения на телефонах.

Жителям трех префектур рекомендовали укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.

Позднее власти сообщили, что снаряд пролетел мимо территории Японии и упал в Тихом океане.

Читайте также

Президент Бразилии призвал сторонников разблокировать дороги

Почему в Казахстане подорожало молоко, рассказал эксперт

Более 20-ти казахстанцев стали миллионерами в ночь Хэллоуина

Данияр Кунафин
Северная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Какую прическу выбрать каждому знаку зодиака в предстоящий год Кролика
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления