В Японии объявили тревогу из-за запуска ракеты КНДР

Жителей префектур Мияги, Ямагата и Ниигата на севере Японии предупредили о необходимости искать убежища в закрытых помещениях, сообщает Zakon.kz.

Правительство Японии призвало жителей префектур Мияги, Ямагата и Ниигата найти укрытия в связи с запуском КНДР предположительно баллистической ракеты, сообщает Reuters.

В стране сработала автоматическая система предупреждения. Сигнал передают национальное телевидение, а также приложения на телефонах.

Жителям трех префектур рекомендовали укрыться в подземных помещениях или крепких зданиях.

Позднее власти сообщили, что снаряд пролетел мимо территории Японии и упал в Тихом океане.