На шахте в Карагандинской области произошел выброс газа, четверо погибли

Поиски еще одного работника продолжаются, эвакуированы 106 работников, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью на шахте имени Ленина в Карагандинской области произошел выброс газа.

Информацию об этом подтвердил официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

Да, подтверждаем, что по имеющейся предварительной информации 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в городе Шахтинск, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников, поиски еще одного работника продолжаются, четверо госпитализированы в больницу. Руслан Иманкулов

По предварительной информации, эвакуированы 106 работников. Обстоятельства устанавливаются.

Иманкулов сообщил, что расследовать аварию будет специальная комиссия. По результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия.