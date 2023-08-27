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Пожар произошел еще на одной шахте в Карагандинской области

шахта Фото: pixabay
На еще одной шахте "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар, сообщает Zakon.kz.

По данным самой компании, пожар произошел на шахте "Саранская" 27 августа в 01:55.

На шахте ввели план ликвидации аварии, возгорание уже ликвидировано. Все работники выехали на поверхность. Пострадавших нет, причины и обстоятельства уточняются.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. На момент инцидента в шахте были 227 человек, 222 из них вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Все оставшиеся в шахте погибли.

Недавно в пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали распространяемую в ряде СМИ информацию о том, что на шахте "Казахстанская" произошел поджог.

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Мухит Турсынали
АрселорМиттал Карагандинская область
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