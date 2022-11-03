ЧП на шахте в Карагандинской области – начато расследование

Фото: Zakon.kz

В Карагандинской области 3 ноября произошел выброс газа на шахте, четыре человека погибли. Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", сообщает Zakon.kz.

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