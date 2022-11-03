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ЧП на шахте в Карагандинской области – начато расследование

ЧП на шахте в Карагандинской области Фото: Zakon.kz
В Карагандинской области 3 ноября произошел выброс газа на шахте, четыре человека погибли. Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Карагандинской области, по факту ЧП, имевшего место на шахте им. Ленина, зарегистрировано уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Департамента полиции Карагандинской области.

В настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия.

3 ноября на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа, четыре человека погибли.

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Анастасия Стативкина
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