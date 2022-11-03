Стало известно о состоянии пострадавших при выбросе газа на шахте

После выброса газа на шахте в Центральную больницу Шахтинска доставлены четыре человека, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении здравоохранения Карагандинской области, предварительный диагноз – отравление метаном.

Двое из пострадавших переведены в токсикологическое отделение многопрофильной больницы имени Х.Ж. Макажанова. Двое других, получивших помимо отравления травмы различной степени тяжести, находятся в Шахтинске.

Для проведения консилиума прибыла бригада санавиации из специалистов МБ им. Макажанова (2 нейрохирурга и 2 реаниматолога).

3 ноября на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа, четыре человека погибли. Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".