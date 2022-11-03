Закон о Конституционном суде приняли в Сенате

Депутаты Сената приняли Конституционный закон Республики Казахстан "О Конституционном суде Республики Казахстан" 3 ноября. Документ направили на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ министр юстиции Канат Мусин. Он сообщил, что законопроект разработан в целях реализации Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".

Целями законопроекта являются реализация внесенных изменений в Конституцию в части преобразования Конституционного совета в Конституционный суд, усиление правозащитных институтов государства и расширение доступа граждан к конституционному контролю.

Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны, и не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции. Министр юстиции РК Канат Мусин

Законопроект по содержанию, по его словам, можно разделить на два основных блока.

Первый блок предусматривает статус Конституционного суда, его судей, их гарантии и обеспечение. Так, Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны.

Законопроектом предусматриваются:

порядок назначения судей Конституционного суда и прекращение их полномочий;

независимость и неприкосновенность судей;

нормы по материальному и социальному обеспечению судей;

компетенция Конституционного суда и организационные формы ее осуществления.

К компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции, а также дача официального толкования норм Конституции.

Глава Минюста отметил, что Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы.

Также право обращения в Конституционный суд получили Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека.

Второй блок предусматривает порядок конституционного производства. Здесь определены общие условия и принципы конституционного производства, виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание и критерии допустимости обращения граждан.

При этом порядок рассмотрения обращений будет включать в себя пять этапов:

Предварительное рассмотрение обращений Аппаратом Конституционного суда. Принятие обращения к конституционному производству. Подготовка материалов для рассмотрения обращения на заседании Конституционного суда. Проведение заседания по рассмотрению обращения. Принятие окончательного решения.

Также законопроектом предусмотрены механизмы исполнения решений Конституционного суда.

Министр уверен, что принятие проекта Конституционного закона создаст правовые основы для деятельности Конституционного суда, реализации полномочий, возложенных на него Конституцией.