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Законодательство РК

Сенат одобрил закон по вопросам реформирования судебной системы

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 11:02 Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената Парламента Казахстана на пленарном заседании 7 ноября 2024 года одобрили во втором чтении закон по вопросам реформирования судебной системы. Документ направили на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Задачами закона являются реформирование судебной системы и совершенствование процессуального законодательства.

"Конституционный закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", принятый в июне текущего года, предусматривает создание самостоятельных кассационных судов и их полномочия по рассмотрению судебных актов. В этой связи законом предусматриваются поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Административный процедурно-процессуальный кодекс, а также в ряд других законов", – говорится в заключении.

Законом предлагается исключить предварительное рассмотрение дел в кассационной инстанции по гражданским и уголовным делам.

"С целью упрощения правил обращения в кассационную инстанцию, ходатайство о пересмотре судебных актов, подаваемое гражданами по уголовным и гражданским делам, изменено на кассационную жалобу. В связи с исключением предварительного рассмотрения дел в кассационной инстанции пересмотрены сроки рассмотрения уголовных и гражданских дел в суде кассационной инстанции, по аналогии с административными делами, то есть в разумные сроки, но не более шести месяцев", – указано в документе.

Отмечается, что для расширения доступа в кассационную инстанцию с 1 июля 2027 года будут исключены ограничения по спорам, связанным с имущественными интересами физических лиц при сумме иска менее 2000 МРП и юридических лиц при сумме иска менее 30 000 МРП, а также по уголовным проступкам и преступлениям небольшой тяжести.

"Помимо Генерального прокурора, предоставляется также право его заместителям, главному военному, главному транспортному прокурору по внесению протестов в кассационную инстанцию. В связи с созданием самостоятельных кассационных судов в УПК, ГПК и АППК введены новые главы, регламентирующие порядок пересмотра Верховным судом вступивших в законную силу судебных актов после их рассмотрения кассационной инстанцией. Кроме того, дела в Верховном суде могут быть пересмотрены в исключительных случаях по представлению судьи Верховного суда или протесту Генерального прокурора", – следует из заключения.

В целях стабильности процессуальных отношений в вопросе вынесения судебного акта в ГПК восстановлен институт "совещательной комнаты и ее тайны", а также для недопущения ограничений прав граждан на защиту исключены нормы, позволяющие в случае неявки лиц, участвующих в деле, не производить оглашение принятого судом решения.

"Для оперативности рассмотрения гражданских дел о признании организации, осуществляющей экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики Казахстан, сокращены сроки рассмотрения таких дел с одного месяца до 10-ти рабочих дней. По аналогии с гражданскими делами предлагается внедрить экстерриториальную подсудность по административным делам по выбору истца, где ответчиком является административный орган", – сообщается в документе.

Судебные акты по административным делам будут вступать в законную силу после апелляционного обжалования. Сейчас они вступают в законную силу после кассационного обжалования.

  • В Закон РК "О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан" внесены поправки, направленные на приведение в соответствие с нормами Конституционного закона, связанные с совершенствованием работы Судебного жюри в связи с введением нового механизма проверки каждого отмененного судебного акта, при вынесении которого судьей было допущено грубое нарушение законности.
  • В Законе РК "Об оперативно-розыскной деятельности" вводится запрет на использование материалов оперативно-розыскной деятельности для привлечения судей к дисциплинарной ответственности в обход установленных процедур уголовного процесса.
  • В Законе РК "О государственной службе" предлагается из перечня должностей, допущенных к занятию, без проведения конкурса административных государственных должностей корпуса "Б" по согласованию с уполномоченным органом исключить заместителя руководителя Судебной администрации, а также заместителя руководителя аппарата Высшего судебного совета. Связано это с тем, что с января 2023 года руководство Судебной администрации являются политическими государственными служащими, а заместитель руководителя аппарата Высшего судебного совета отнесен к категории административных государственных должностей корпуса "А".
  • В Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам закупок и исключения излишней законодательной регламентации" внесены поправки, направленные на исключение противоречий отдельных положений закона.

В целом, законом предлагается внесение изменений и дополнений в девять законодательных актов, в том числе в три кодекса и шесть законов.

Ранее стало известно, какие законы хотят принять в Казахстане в 2025 году.

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