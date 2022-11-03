19-летнего жителя Астаны связали скотчем и ограбили

В Астане злоумышленник связал скотчем 19-летнего парня и украл дорогой телефон. Как рассказали Zakon.kz в столичной полиции, подозреваемый задержан.

Потерпевший обратился в полицию и рассказал предысторию произошедшего.

По его словам, он нанял строителя, но по завершении не оплатил за работу.

В результате работник, угрожая расправой, связал парня скотчем и отобрал сотовый телефон с банковской картой.

Как отметили в пресс-службе ведомства, 41-летнего злоумышленника задержали. Он уточнил, что телефон уже успел сбыть в ломбард.

Также сказано, что по факту грабежа проводится досудебное расследование, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Задержанный, как добавили в полиции, ранее привлекался к уголовной ответственности.

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