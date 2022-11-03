Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

19-летнего жителя Астаны связали скотчем и ограбили

19-летнего жителя Астаны связали скотчем и ограбили Фото: pexels
В Астане злоумышленник связал скотчем 19-летнего парня и украл дорогой телефон. Как рассказали Zakon.kz в столичной полиции, подозреваемый задержан.

Потерпевший обратился в полицию и рассказал предысторию произошедшего.

По его словам, он нанял строителя, но по завершении не оплатил за работу.

В результате работник, угрожая расправой, связал парня скотчем и отобрал сотовый телефон с банковской картой.

Как отметили в пресс-службе ведомства, 41-летнего злоумышленника задержали. Он уточнил, что телефон уже успел сбыть в ломбард.

Также сказано, что по факту грабежа проводится досудебное расследование, подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Задержанный, как добавили в полиции, ранее привлекался к уголовной ответственности.

31 октября близ автовокзала "Саяхат" в Алматы толпа избила и ограбила мужчину.

Читайте также

Павлодарка перевела мошенникам 19 млн тенге, желая получить инвестиции

Смаилов сделал заявление в связи с трагедией на шахте

Неизвестный протаранил толпу митингующих в Бразилии

Анастасия Московчук
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны
дни отдыха планируют перенести в июле 2023 года
В Казахстане планируют перенести дни отдыха в июле 2023 года
дорога
Метель, гололед и ветер ожидаются в Казахстане в четверг
Аким Алматы 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса
Аким Алматы 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления