Пенсионера связали скотчем, избили и ограбили в Шемонаихе
На место происшествия выехали полицейские, которые оперативно задержали подозреваемых.
Фото: polisia.kz
"Ими оказались местные жители, 1960 и 1981 годов рождения. Оба ранее судимы за аналогичное преступление", – говорится в сообщении.
Фото: polisia.kz
Злоумышленники дали признательные показания и рассказали, что преступление совершили по предварительному сговору. По их словам, они осознавали, что в силу возраста потерпевший не сможет дать им отпор. Также они планировали еще раз вернуться на место преступления, чтобы вынести из дома ценную бытовую технику.
В настоящее время подозреваемые с санкции суда арестованы. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 ("Грабеж") УК РК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.
Материал по теме
Ранее в социальных сетях появилось видео, как подростки издеваются над мужчиной в одном из сел Акмолинской области.