Пенсионера связали скотчем, избили и ограбили в Шемонаихе

В Шемонаихинский районный отдел полиции с заявлением обратился 73-летний горожанин. По словам пенсионера, двое неизвестных мужчин проникли в его дом, связали ему ноги скотчем, избили и ограбили – забрали 70 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия выехали полицейские, которые оперативно задержали подозреваемых.

Фото: polisia.kz

"Ими оказались местные жители, 1960 и 1981 годов рождения. Оба ранее судимы за аналогичное преступление", – говорится в сообщении.

Фото: polisia.kz

Злоумышленники дали признательные показания и рассказали, что преступление совершили по предварительному сговору. По их словам, они осознавали, что в силу возраста потерпевший не сможет дать им отпор. Также они планировали еще раз вернуться на место преступления, чтобы вынести из дома ценную бытовую технику.

В настоящее время подозреваемые с санкции суда арестованы. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 ("Грабеж") УК РК, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

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