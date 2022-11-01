В Алматы толпа избила и ограбила мужчину

В социальных сетях появилась информация о том, что толпа избила и ограбила мужчину на одной из улиц Алматы. В доказательство опубликованы несколько видео, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной в telegram-канале halyqstan, инцидент произошел 31 октября 2022 года около 21:00 близ автовокзала "Саяхат" – напротив Центральной городской мечети.

Как сообщили в городском департаменте полиции, обращений, заявлений и телефонных звонков по данному факту не поступало. При этом отделом полиции при УП Медеуского района факт зарегистрирован.

Проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению участников инцидента и других обстоятельств дела. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве заверили, что инциденту "будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК".

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