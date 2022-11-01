В Алматы толпа избила и ограбила мужчину
Согласно информации, опубликованной в telegram-канале halyqstan, инцидент произошел 31 октября 2022 года около 21:00 близ автовокзала "Саяхат" – напротив Центральной городской мечети.
Как сообщили в городском департаменте полиции, обращений, заявлений и телефонных звонков по данному факту не поступало. При этом отделом полиции при УП Медеуского района факт зарегистрирован.
Проводится комплекс оперативных мероприятий по установлению участников инцидента и других обстоятельств дела.Пресс-служба ДП Алматы
В ведомстве заверили, что инциденту "будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РК".
Ранее сообщалось, что двух россиян избили и ограбили в столичном хостеле. Конфликт произошел между постояльцами в результате распития спиртных напитков. Полицейским удалось задержать и водворить в ИВС двоих подозреваемых.