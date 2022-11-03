В Минтруда планируют обеспечить работой казахстанцев предпенсионного возраста

В частности, предусматривается организация рабочих мест для трудоустройства безработных казахстанцев старше 50 лет с субсидированием их заработной платы:

Как отмечают в Минтруда, за последние годы растет число безработных в возрасте 50-64 года. При этом одной из основных причин безработицы в таком возрасте является нежелание работодателей нанимать и удерживать работников старшего возраста.

Работники старшего возраста также воспринимаются как менее продуктивные и хуже адаптирующиеся к изменяющимся потребностям бизнеса из-за недостатка у них актуальных навыков. В этой связи предлагается установить возраст участия "старше 50 лет", а также организовать данные рабочие места по профессиям индивидуальный помощник и социальный работник, – говорится в пояснении.

Кроме того, предлагается увеличить срок участия по проекту "Серебряный возраст" с 12 до 36 месяцев.

Для лиц, трудоустроенных в рамках проекта "Серебряный возраст", ежемесячный размер субсидий с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам, составит:

первые 12 месяцев участия – 70% от размера зарплаты, но не более 30 МРП (91 890 тенге);

с 13 до 24-го месяца участия – 65% от размера зарплаты, но не более 30 МРП;

с 25-го до 36-го месяца участия – 60% от размера зарплаты, но не более 30 МРП.

Предусматривается, что после завершения срока участия в проекте "Серебряный возраст" казахстанцы, не достигшие пенсионного возраста, будут трудоустроены на постоянное рабочее место сроком не менее года.