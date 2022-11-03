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В Минтруда планируют обеспечить работой казахстанцев предпенсионного возраста

В Минтруда планируют трудоустроить казахстанцев предпенсионного возраста Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в приказ по вопросам содействия занятости населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается организация рабочих мест для трудоустройства безработных казахстанцев старше 50 лет с субсидированием их заработной платы:

  • индивидуального помощника для лиц с инвалидностью;

  • консультанта по социальной работе, социального работника по уходу.

Как отмечают в Минтруда, за последние годы растет число безработных в возрасте 50-64 года. При этом одной из основных причин безработицы в таком возрасте является нежелание работодателей нанимать и удерживать работников старшего возраста.

Работники старшего возраста также воспринимаются как менее продуктивные и хуже адаптирующиеся к изменяющимся потребностям бизнеса из-за недостатка у них актуальных навыков. В этой связи предлагается установить возраст участия "старше 50 лет", а также организовать данные рабочие места по профессиям индивидуальный помощник и социальный работник, – говорится в пояснении.

Кроме того, предлагается увеличить срок участия по проекту "Серебряный возраст" с 12 до 36 месяцев.

Для лиц, трудоустроенных в рамках проекта "Серебряный возраст", ежемесячный размер субсидий с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг, без учета выплат по экологическим надбавкам, составит:

  • первые 12 месяцев участия – 70% от размера зарплаты, но не более 30 МРП (91 890 тенге);

  • с 13 до 24-го месяца участия – 65% от размера зарплаты, но не более 30 МРП;

  • с 25-го до 36-го месяца участия – 60% от размера зарплаты, но не более 30 МРП.

Предусматривается, что после завершения срока участия в проекте "Серебряный возраст" казахстанцы, не достигшие пенсионного возраста, будут трудоустроены на постоянное рабочее место сроком не менее года.

При этом размер заработной платы в месяц должен составлять не менее минимального размера заработной платы с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг без учета выплат по экологическим надбавкам.

По данным Минтруда, расчет заработной платы с применением МРП в 2023 году составит 20*3450 тенге = 69 000 тенге, что ниже 1 МЗП, которая утверждена в 70 000 тенге.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 ноября.

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