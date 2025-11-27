В Казахстане планируют пересмотреть порядок присвоения статуса кандаса

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в некоторые приказы, касающиеся кандасов, сообщает Zakon.kz.

В частности, проект предусматривает корректировку норм в следующих направлениях:

уточнение порядка проверки заявителей на наличие компрометирующих сведений при получении статуса кандаса;

внесение изменений в правила проживания кандасов в центрах адаптации;

актуализация пункта касательно регистрации населения;

оптимизация работы комиссии по приему кандасов;

уточнение порядка включения в региональную квоту;

корректировка норм по добровольному переселению;

изменение порядка определения принадлежности к казахской национальности в части способов подачи заявления;

уточнение порядка предоставления карты "Ата жолы", включая подачу заявления и уведомления.

Как поясняется, целью принятия указанного проекта является актуализация норм в соответствии с действующим законодательством и приведение отдельных норм приказов в соответствие требованиям юридической техники.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 декабря.