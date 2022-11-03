Заместитель Генпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах Сената озвучил, скольких участников январских событий коснется амнистия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асет Чиндалиев заявил, что амнистия – это акт гуманизма со стороны государства для участников январских событий, но это не оправдание.

По его словам, закон предусматривает освобождение полностью от наказания лиц, совершивших проступки, преступления средней и небольшой тяжести, но человек остается виновным в совершении преступления, если он осужден, если идет предварительное следствие, то в ходе следствия выясняются все обстоятельства и человек может заявить ходатайство о применении к нему акта амнистии. Тогда как по делам о тяжких и особо тяжких преступления, если человек осужден, то ему сокращается срок наказания.

Сейчас могу предварительно сказать, что под амнистию из тех, кто осужден к лишению свободы, подпадают 102 человека, то есть по ним должен быть определенный законом порядок. Сразу никто не выйдет, я же вам говорю. Администрация учреждения или само лицо должно направить ходатайство. Суд должен рассмотреть. Заместитель Генпрокурора Асет Чиндалиев

При этом спикер отметил, что лица, к которым применена амнистия, не считаются оправданными, поэтому для них есть определенные ограничения в законодательстве. В частности, законы "О госслужбе" и "О правоохранительной службе" предусматривают, что лица, к которым применен был акт амнистии, не могут быть приняты ни на госслужбу, ни в правоохранительную службу.

Такое ограничение, добавил Асет Чиндалиев, не касается родственников: братьев, сестер, родителей.

Конкретного срока (когда они выйдут на свободу. – Прим. ред.) я сказать не могу, потому что ряд дел еще находятся в производстве в органах предварительного следствия. Порядок такой – по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях предварительное следствие полностью, как положено, проводится, дело направляется в суд, суд это дело рассматривает и только при вынесении приговора он применяет акт амнистии. А если приговор есть, то порядок такой – если человек осужден к лишению свободы, то администрация учреждения или само лицо направляет ходатайство в суд о применении к нему акта амнистии. По закону суд может рассматривать это ходатайство в месячный срок, потом суд выносит решение. Асет Чиндалиев

По его словам, если человек был осужден за преступление небольшой или средней тяжести, то он освобождается сразу, а если идет просто сокращение срока наказания, то он должен будет отбыть оставшийся срок наказания.