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Право

Амнистия не коснется нетрезвых водителей – Асет Чиндалиев

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 11:09 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев сегодня, 11 июня 2025 года, в кулуарах Мажилиса рассказал, что амнистия не коснется лиц, осужденных за смертельные дорожно-транспортные происшествия, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что разработчики законопроекта, депутаты Мажилиса, большинством голосов проголосовали за то, чтобы не применять амнистию к лицам, совершим ДТП в нетрезвом состоянии.

"Я тоже поддерживаю, потому что есть разные категории: есть пьяные, есть лишенные прав. Этот человек уже привлекался к ответственности, может, управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, может, совершил ДТП и из-за это был лишен прав. К нему применяют административные меры воздействия: штрафы и адмарест. Но он из этого выводов не сделал, садится за руль и совершает ДТП. Как это общество должно воспринимать? Во всех ДТП есть потерпевшая сторона. Мы должны уважать права потерпевших. Потому что кто-то потерял маму, брата, сестру", – сказал Асет Чиндалиев.

Ранее сообщалось, что Мажилис принял закон об амнистии.

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Бауыржан Муканов
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