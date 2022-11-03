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Павлодарка перевела мошенникам 19 млн тенге, желая получить инвестиции

Кредиты на 19 млн тенге оформила павлодарка, доверившись мошенникам Копирование возможно только при наличии активной ссылки на сайт Polisia.kz : https://polisia.kz/ru/kredity-na-19-mln-tenge-oformila-pavlodarka-doverivshis-moshennikam/ Фото: pixabay
Жительница Павлодара, доверившись мошенникам, оформила кредиты на 19 млн тенге. Как рассказали Zakon.kz в полиции, потерпевшая увидела в Instagram рекламу о выгодных инвестициях.

Далее, как рассказала потерпевшая, неизвестные написали ей сообщение в Telegram и рассказали о плюсах инвестиций. Следом позвонил "менеджер" и уточнил, что через определенное приложение нужно пройти регистрацию и внести денежные средства.

По данным пресс-службы ведомства, женщина после звонка оформила кредиты на 19 млн тенге. Всю сумму она перевела через приложение.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождение злоумышленников.Пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники придумывают новые способы обмана. Наиболее уязвимыми остаются люди старшего поколения и молодежь.

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