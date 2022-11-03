Что нужно знать про досрочное погашение кредита

Граждане, имеющие кредиты, как правило, стараются их скорее закрыть, если не полностью, то хотя бы частично. Это позволяет уменьшить как сумму основного долга, так и размер вознаграждения по кредиту. При досрочном погашении займа есть свои нюансы.

О том, что нужно делать заемщикам, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев, сообщает Zakon.kz.

Шаг 1. Внимательно читайте кредитный договор

Перед оформлением займа нужно уточнить у менеджера кредитной организации, каковы условия досрочного погашения. К примеру, по закону банки не имеют права взимать неустойку или иные виды санкций за досрочное погашение займов, за исключением случаев частичного досрочного погашения или полного досрочного погашения основного долга:

до шести месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года;

до одного года с даты получения займа, выданного на срок свыше одного года.

При этом проценты банку клиент оплачивает только за фактические дни пользования кредитом. Все это прописывается в кредитном договоре. Поэтому внимательно перечитайте его условия, прежде чем досрочно закрывать долговые обязательства перед кредитором.

Если при оформлении кредита вы покупали страховку, можно попробовать вернуть часть страховой премии. Возможность возврата также указана в договоре. Не подписывайте договор, не изучив его вдоль и поперек!

Шаг 2. Уточните точную сумму кредита перед досрочным погашением

Если ранее вы допускали просрочки по кредиту, у вас могут накопиться долги. И при следующем пополнении счета спишется в первую очередь сумма пени и штрафа, а уже потом сам ежемесячный платеж.

Если вы неправильно сделали расчеты, то ежемесячный платеж при недостатке суммы не зачтется как полноценный, в итоге размер просроченной задолженности только увеличится. Поэтому необходимо заранее связаться с менеджером кредитного отдела и попросить посчитать точную и полную сумму всего долга с учетом всех пеней, штрафов и ежемесячного платежа.

Шаг 3. Выберите способ погашения

Способы досрочного погашения кредита бывают разными. В одной кредитной организации вас могут попросить прийти в отделение, написать официальное заявление и пополнить счет через кассу. В других это можно сделать онлайн, допустим, через мобильное приложение. Однако и здесь есть нюансы. К примеру, в мобильных приложениях некоторых банков достаточно просто кликнуть на разделы "Полное досрочное погашение" или "Частичное досрочное погашение". Если вы пополните счет, не перейдя в эти разделы, то кредит погасится очередным ежемесячным платежом.

В некоторых кредитных организациях при погашении кредита через сайт или с карты может взиматься комиссия. Обращайте на это внимание при проведении платежа или заранее проконсультируйтесь с менеджером.

Помните, что при частичном погашении кредита вы не освобождаетесь от ежемесячных платежей по нему согласно вашему графику. Погашение долга нужно проводить до указанного в договоре числа или включительно в день внесения оплаты до конца операционного дня. Время и дату тоже лучше уточнить у кредитного менеджера заранее.

Шаг 4. Учитывайте сроки пополнения вашего счета

Так, если через банкомат вы можете пополнить ваш счет в течение нескольких секунд, то при переводе с карты на карту возможны задержки – от одного до трех дней. Поэтому лучше пополнить свой счет заранее, за несколько дней до предполагаемой даты платежа. Также имейте в виду, что в некоторых банках досрочное погашение возможно лишь в рабочие дни.

Бывают случаи, когда банк не засчитывает внесенную вами сумму как досрочное погашение, оформляя ее в качестве обычного ежемесячного платежа. Поэтому во избежание недоразумений лучше заранее, до внесения досрочного погашения, связаться с кредитором, предупредить о своем намерении и уточнить, как лучше это сделать в вашем случае.

Если вы полностью погасили кредит досрочно, то вы можете взять официальную справку в кредитной организации с подписями и печатями о полном закрытии кредита. Кредитные организации вправе предоставлять данную услугу на платной основе – имейте это в виду.

Шаг 5. Проверьте свою кредитную историю

После погашения кредита стоит перепроверить информацию в своем персональном кредитном отчете. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в будущем, к примеру, при обнаружении в нем текущей просрочки по погашенному платежу, наличии задолженности по закрытому договору или отображении некорректных персональных данных. Но это все поправимо.

На медиапортале по повышению финансовой грамотности www.fingramota.kz функционирует бесплатный сервис по оспариванию информации в кредитной истории граждан. Данную услугу с апреля 2022 года запустило Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Первым кредитным бюро в целях защиты прав потребителей финансовых услуг и улучшения кредитной истории заемщиков.

Чтобы подать заявку на оспаривание информации в кредитной истории, нужно в специальной форме указать свои данные: ИИН и номер телефона. Отработка заявлений осуществляется в установленные законодательством сроки. В течение 15 рабочих дней со дня подачи заявления об оспаривании информации и на основании полученного от кредитора ответа заявителю будет направлен соответствующий ответ от кредитных бюро.

Поэтому регулярно запрашивайте и изучайте свою кредитную историю. Сделать это можно, обратившись:

в Государственное кредитное бюро – через сайт id.mkb.kz;

в Первое кредитное бюро – через сайт www.1cb.kz;

в Центры обслуживания населения (ЦОН) по месту жительства.

Также персональный кредитный отчет можно получить посредством портала электронного правительства www.egov.kz.

Помните, что кредит – это ответственность!

Несмотря на то, что вы вносите ежемесячно оплату по кредиту, все равно регулярно откладывайте определенную сумму в личный резервный фонд, то есть формируйте финансовую подушку безопасности в размере не менее 6 ваших официальных окладов. Это нужно делать на постоянной основе. Таким образом вы можете быть спокойными, что в случае форс-мажора не останетесь без средств к существованию и сможете вовремя погашать ежемесячные платежи.

Помните, что займы и микрокредиты имеют право выдавать только те финансовые организации, которые имеют соответствующую лицензию Агентства РК по финансовому регулированию и развитию финансового рынка РК. Проверить наличие лицензии можно на сайте финрегулятора www.gov.kz в разделе "Реестр разрешений и уведомлений".