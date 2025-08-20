Что надо знать при досрочном погашении займа

Досрочное погашение кредита — это удобный способ сократить расходы и быстрее освободиться от долгов. Но у него есть свои особенности, о которых важно знать заранее.

Подробнее рассказал Александр Терентьев, директор Департамента социальных проектов и повышения финансовой грамотности Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Досрочное погашение – это когда вы платите больше, чем предусмотрено графиком, или закрываете долг полностью до срока. Оно бывает:

Полное – в определенную дату погашаете весь остаток долга и проценты за фактические дни пользования.

Частичное – вы вносите сумму "сверху", уменьшаете долг и просите банк пересчитать график.

В договорах обычно указано, как именно банк принимает такие оплаты: нужны ли заявление/заявка в приложении, за сколько дней предупреждать, есть ли минимальная сумма и в какой день месяца лучше вносить, чтобы сэкономить проценты.

Большинство кредитов оформляется по аннуитетной схеме: в первые месяцы значительная часть платежа уходит на проценты, а не на тело долга. Если внести досрочный платёж, сумма основного долга сразу сокращается, и проценты в дальнейшем рассчитываются уже с меньшей базы. Экономия начинается мгновенно и сохраняется на весь оставшийся срок кредита. Чем раньше начать платить сверх графика, тем ощутимее результат. Если сделать это ближе к концу срока, выгода будет меньше, но всё равно положительной.

На сегодняшний день банки имеют право взимать штрафные санкции за досрочное погашение займа, если оно осуществляется в первые шесть месяцев (по займам сроком до одного года) либо в течение первого года (по займам сроком свыше одного года). Данное ограничение распространяется на всех заемщиков.

Однако с 31 августа 2025 года вступает в силу новая норма: штрафы сохранятся только для юридических лиц. Для обычных граждан это означает, что досрочное погашение станет полностью бесплатным – банк не сможет начислить штрафы или неустойки, независимо от того, в какой момент вы решите погасить кредит.

Два варианта на выбор при частичном погашении

Когда заемщик вносит досрочный платеж, банк обычно предлагает один из двух сценариев пересмотра графика. Здесь важно обязательно указать свой выбор, иначе по умолчанию график могут оставить без изменений.

Сократить срок, оставив платеж примерно прежним. Такой вариант даёт максимальную выгоду: общая переплата по процентам сокращается, а кредит закрывается быстрее. Этот способ подходит тем, кому комфортен текущий уровень ежемесячной нагрузки, и кто хочет побыстрее избавиться от долговых обязательств. Снизить ежемесячный платеж, оставив срок прежним. Экономия на процентах будет меньше, зато снижается финансовая нагрузка на бюджет. Такой вариант выбирают те, кому важно освободить часть дохода для других расходов или обязательств.

Что выбрать? Если главная цель – минимизировать переплату, то чаще выигрывает сокращение срока. Если приоритет – стабильность и управляемость бюджета, то лучше снижение ежемесячного платежа.

Важные нюансы, которые стоит учесть

Заявление или заявка. Нужно уточнить, как фиксируется ваш выбор – через мобильное приложение, отделение банка или колл-центр. Всегда сохраняйте подтверждение (скриншот или копию).

Даты внесения. Оптимально платить за один-три дня до даты начисления процентов – так экономия будет максимальной.

Минимальная сумма. У некоторых банков есть "порог": например, досрочный платеж должен быть не менее 5-10 тыс. тенге или даже равен нескольким ежемесячным платежам. Узнайте об этом заранее.

Очередность списаний. Сначала гасятся штрафы, пени и комиссии, затем проценты, и только потом – тело кредита. Если были просрочки, часть досрочного взноса уйдет именно на них.

Комиссии и ограничения. В потребительских кредитах комиссия за досрочное погашение, как правило, отсутствует. Но ипотека или автокредит могут иметь свои особенности. Если условия договора противоречат требованиям регулятора, требуйте разъяснений у банка, а при необходимости обращайтесь к банковскому омбудсмену или регулятору.

Страхование и сервисные пакеты. При полном закрытии кредита уточните, возвращается ли часть страховой премии или платы за неиспользованные услуги.

Ипотека и обременение. После полного закрытия обязательно получите справку об отсутствии задолженности и снимите обременение через ЦОН или электронные сервисы. Без этой процедуры недвижимость юридически продолжает считаться залоговой.

Кредитная история. Полное закрытие долга положительно отражается в вашей кредитной истории. Проверьте обновление данных через кредитное бюро или портал eGov.

Переплата. Иногда банк списывает сумму с запасом. В таком случае нужно запросить возврат остатка на счет и обязательно взять справку о нулевой задолженности.

Плюсы досрочного погашения

Меньше переплата по процентам. Это прямой финансовый выигрыш.

Быстрее свобода от долга. Снижение стресса и рисков.

Гибкость бюджета. При варианте "снижение платежа" легче выдерживать расходы.

Кредитная репутация. Своевременные и досрочные платежи – хороший сигнал рынку.

Возможные минусы и риски

Альтернативная стоимость. Деньги, направленные в досрочное погашение, уже не работают в подушке безопасности или инвестициях.

Лишитесь бонусов/акций. Некоторые программы лояльности (кэшбэк, "рассрочка с бонусами") завязаны на срок – при досрочном погашении они не действуют. Заранее ознакомьтесь с условиями специальных предложений.

Процедурные нюансы. Без заявления вы можете не получить желаемый эффект (например, платеж не уменьшится, а срок не сократится).

Дыра в резерве. Вложили все в погашение – а через месяц срочный расход. Снова кредит? Это обнуляет выгоду.

Как действовать на практике: короткий чек-лист

Посчитайте финансовую "подушку" (минимум три месячных расходов). Если ее нет – сначала подушка, потом досрочка. Уточните в банке минимальную сумму, даты и форму заявления (срок/платеж). Внесите сумму до расчётной даты процентов и зафиксируйте выбранный вариант графика. Получите новый график и проверьте уменьшение срока/платежа и остатка долга. При полном закрытии возьмите две справки: об отсутствии задолженности и о закрытии счёта/договора; снимите обременение (для ипотеки). Через 2–4 недели проверьте кредитную историю и отсутствие "висяков" (комиссий, сервисных пакетов, автосписаний).

Что сделать до того, как брать кредит

Ответьте себе "зачем" и "сколько нужно" — цель и сумма должны быть конкретными, а не "на всякий случай". Сравните минимум три-пять предложений по ГЭСВ (годовой эффективной ставке): она учитывает все расходы по кредиту и показывает реальную стоимость. Проведите стресс-тест бюджета: платежи по всем долгам – не более 30-40% стабильного дохода. Убедитесь, что в договоре прописано право на досрочное погашение без штрафов и понятный порядок (заявление, сроки, минимальные суммы). Проверьте тип графика (аннуитетный/дифференцированный) и как именно будет пересчитываться платеж при досрочном погашении. Посчитайте полную стоимость кредита: проценты, комиссии, страховки, сервисные пакеты, оценка/нотариус (для залогов). Создайте подушку безопасности (минимум три месяца расходов) – иначе любой сбой сведёт экономию на нет. Читайте внимательно кредитный договор, делайте скриншоты/копии ключевых условий; задавайте вопросы – это ваши деньги. Продумайте план досрочного погашения заранее: когда и какими суммами будете снижать долг, чтобы выгода стала реальной.