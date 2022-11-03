После возмущений в соцсетях в Алматы вернули мурал с апашкой

В конце октября пользователи социальных сетей стали возмущаться, что в центре Алматы закрасили мурал с апашкой и внуками, сообщает Zakon.kz.

По информации городского акимата, изображение апашки с внуками полностью восстановили на торцевой части дома по ул. Сейфуллина. Из-за повреждений фасада здания мурал был закрашен. Отдельные элементы стены, где был нанесен рисунок, разрушили и выцвели. По договоренности с подрядчиком автор мурала Сауле Сулейменова полностью отслеживала ход работ. Компания же восстановила мурал за счет собственных средств.

Мурал под названием "Ожидание", на котором изображена апашка с детьми, появился в Алматы три года назад. Его авторы – современные художники Сауле Сулейменова и Куаныш Базаргалиев.

В 2019 году мурал был обновлен. Сулейменова сама придала новые ноты в свою работу 2008 года "Ожидание". Люди тогда подумали, что работа подверглась нападению вандалов.