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Продюсер Андрей Разин заявил об удалении всех видео с Шатуновым

Полный Запрет на использование материалов группы "Ласковый Май" Фото: Instagram/razin_andrei_lm
Российский продюсер Андрей Разин на YouTube-канале выступил с обращением. Он отметил, что все материалы с музыкантом Юрием Шатуновым и группой "Ласковый май" будут заблокированы и удалены, сообщает Zakon.kz.

Он уточнил, что это произойдет в течение трех месяцев.

Полный запрет на использование материалов группы "Ласковый май" и всех солистов на всех каналах YouTube, включая видео, аудио, фото с 1 февраля 2023 года, – говорится в подписи к видео.

Кроме того, Разин добавил, что материалы будут доступны только на его двух YouTube-каналах.

Вместе с тем он отмечает: "Я хочу зачистить поле. Оставить только порядочных, нормальных людей".

В заключении продюсер поблагодарил всех поклонников.

Только мы с вами вместе сможем сделать так, чтобы песни "Ласкового мая" слушали наши дети и наши внуки и многие другие поколения, – сказал он.

Cолист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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Анастасия Московчук
Россия
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