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Двоих пострадавших при ЧП в Шахтинске готовят к операции

Медики сообщили о состоянии пострадавших в аварии на шахте Фото: gov.kz
Врачи сообщили о состоянии четверых пострадавших в аварии на шахте имени Ленина. Двоих шахтеров готовят к операции, состояние остальных стабильное, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал заместитель директора по медицинской части больницы имени Х. Ж. Макажанова Талгат Жукен, у двоих пострадавших открытая черепно-мозговая травма и отравление газами. Обоих готовят к операции. Ее планируют провести в течение часа.

По его словам, они в сознании, состояние тяжелое. Учитывая тяжесть травмы, прогноз делать рано.

Еще двое пострадавших находятся в токсикологическом отделении. У них тяжелое отравление метаном и угарным газом. Состояние – стабильное.

Акимат Карагандинской области опубликовал список погибших при аварии на шахте в Шахтинске. 3 ноября в 03:03 на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.

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