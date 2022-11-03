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Опубликован список погибших при аварии на шахте в Шахтинске

Опубликован список погибших при аварии на шахте в Шахтинске Фото: pexels
3 ноября акимат Карагандинской области опубликовал список погибших при аварии на шахте в Шахтинске, сообщает Zakon.kz.

В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.

Список погибших шахтеров:

1.Бойченко Дмитрий Игоревич, 1991 г. р., машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 8 лет. Осталась мать.

2. Санжаров Андрей Павлович, 1980 г. р., машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 21 год. Остались родители и двое детей.

3. Инкин Денис Анатольевич, 1984 г. р., машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 13 лет. Остались отец, супруга, дочь и еще один человек на иждивении.

4. Кашкей Арман Кадиржанулы, 1993 г. р., машинист буровой установки подземный. Стаж работы – 8 лет. Остались родители.

5. Ынтыбеков Маргулан Серикулы, 1996 г. р., помощник машиниста буровой установки. Стаж работы – два месяца. Остался отец.

3 ноября в 03:03 на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана.

Полиция начала расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Директор угольного Департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Арман Калыков сказал, что семьям погибших и пострадавших будет оказана помощь.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте.

В связи с происшествием на шахте министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин выехал на место ЧС, где возглавит специальную комиссию, которая будет расследовать аварию.

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